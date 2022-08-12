Новий Civic Type R 2023 року, оснащений декількома офіційними аксесуарами від Honda Access, був вперше показаний публічно.

Civic Type R, про який йде мова, був показаний на четвертому раунді чемпіонату Super GT 2022 в Японії, який проходив на автодромі Fuji Speedway 6 і 7 серпня.

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Найзначнішим оновленням Civic Type R через Honda Access є наявність нового заднього антикрила з вуглецевого волокна. Це крило не тільки важить на 1 кг (2,2 фунта) менше, ніж стандартне, але воно також має набагато гострішу та агресивнішу форму, яка повинна сприяти збільшенню притискної сили. Це крило також інтригує, оскільки воно також має аеродинамічні плавники знизу.

В іншому місці ви помітите, що цей особливий Civic Type R має комплект яскраво-червоних дзеркал, які ідеально поєднуються з червоними гальмівними супортами, червоними значками та червоними центральними ковпаками.

Honda Access також була зайнята розробкою серії внутрішніх деталей для хот-хетча. До них входять накладки на пороги з підсвіченим логотипом Type R, алюмінієва ручка перемикання передач, обтягнута червоною шкірою, оздоблення з вуглецевого волокна та червоного поліестеру, характерні килимки, нові ліхтарі та бездротовий зарядний пристрій для смартфона.

Ми знаємо, що Honda Access почне продавати аксесуари японським клієнтам у вересні. Однак залишається невідомим, чи інші ринки також отримають запчастини.

Деякі технічні деталі нового Civic Type R також ще не підтверджені. Хоча ми знаємо, що він матиме 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, дані про потужність і крутний момент офіційно не повідомляються. Одне джерело з Японії стверджує, що варіанти JDM матимуть 326 к.с. і 420 Нм, серйозні показники для автомобіля, який продається виключно з переднім приводом.