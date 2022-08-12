Новый Civic Type R 2023 года, оснащенный несколькими официальными аксессуарами от Honda Access, был впервые показан публично.

Civic Type R, о котором идет речь, был показан на четвертом раунде чемпионата Super GT 2022 в Японии, проходившем на автодроме Fuji Speedway 6 и 7 августа.

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Самым значительным обновлением Civic Type R через Honda Access является наличие нового заднего антикрыла из углеродного волокна. Это крыло не только весит на 1 кг (2,2 фунта) меньше стандартного, но оно также имеет гораздо более острую и агрессивную форму, которая должна способствовать увеличению прижимной силы. Это крыло также интригует, поскольку оно еще имеет аэродинамические плавники снизу.

В другом месте вы заметите, что этот особый Civic Type R имеет комплект алых зеркал, которые идеально сочетаются с красными тормозными суппортами, красными значками и красными центральными колпаками.

Honda Access также была занята разработкой серии внутренних деталей для хот-хэтча. К ним относятся накладки на пороги с подсвеченным логотипом Type R, алюминиевая ручка переключения передач, обтянутая красной кожей, отделка из углеродного волокна и красного полиэстера, характерные коврики, новые фонари и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Мы знаем, что Honda Access начнет продавать аксессуары японским клиентам в сентябре. Однако остается неизвестным, получат ли другие рынки запчасти.