Новый Honda Civic Type R не стал гибридом или электромобилем.

Компания Honda представила Civic Type R нового поколения, и хотя раскрыты еще не все характеристики, уже можно сделать вывод о том, что модель является модернизированной версией хот-хэтча пятилетней давности.

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Несмотря на ожидания "зеленых", никаких революционных изменений с Civic Type R не произошло – он не получил ни гибридной установки, ни полного повода, слухи о которых ходили последние несколько лет. Зато сам автопроизводитель называет новинку "мощнейшей в истории модели".

Новый Civic Type R комплектуется тем же двухлитровым турбомотором K20C, который устанавливался и на модель предыдущего поколения. Впрочем, совсем без обновок хэтчбек не оставили: получил новый турбокомпрессор и выпускную систему. Заявление о том, что этот Civic Type R стал самым мощным за всю свою историю, пока не подкреплен цифрами – технические характеристики Honda не приводит. По неофициальным данным, отдача двигателя составит примерно 330 лошадиных сил против 320 сил у предшественника.

Динамические характеристики тоже пока не приводятся. Предшественник набирал сотню за 5,7 секунды, а его максимальная скорость достигала 272 км/ч.

Слухи об автоматической трансмиссии тоже не подтвердились: пару двухлитровых турбомоторов составляет шестиступенчатая "механика". Привод – передний с самоблокирующимся дифференциалом.

Взамен у нового Civic Type R появился новый ездовой режим: Comfort, Sport и +R добавился Individual, который можно настроить самостоятельно. Бортовую телеметрию можно вывести на экран смартфона с помощью приложения.