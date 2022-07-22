Новий Honda Civic Type R не став гібридом або електромобілем.

Компанія Honda представила Civic Type R нового покоління, і хоча розкрито ще не всі характеристики, вже можна зробити висновок про те, що модель є модернізованою версією хот-хетчу п'ятирічної давності.

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Попри очікування «зелених», жодних революційних змін із Civic Type R не відбулося — він не отримав ні гібридної установки, ні повного приводу, чутки про які ходили останні кілька років. Зате сам автовиробник називає новинку «найпотужнішою в історії моделі».

Новий Civic Type R комплектується тим же дволітровим турбомотором K20C, який встановлювався і на модель попереднього покоління. Втім, зовсім без обновок хетчбек не залишили: він отримав новий турбокомпресор та випускну систему. Заява про те, що цей Civic Type R став найпотужнішим за всю свою історію, поки не підкріплено цифрами — технічні характеристики Honda не наводить. За неофіційними даними, віддача двигуна становитиме приблизно 330 кінських сил проти 320 сил у попередника.

Динамічні характеристики теж поки що не наводяться. Попередник набирав сотню за 5,7 секунд, а його максимальна швидкість досягала 272 км/год.

Чутки про автоматичну трансмісію теж не підтвердилися: пару дволітровий турбомотор складає шестиступінчаста «механіка». Привід - передній з диференціалом, що самоблокується.

Зате у нового Civic Type R з'явився новий їздовий режим: Comfort, Sport і +R додався Individual, який можна налаштувати самостійно. Бортову телеметрію можна вивести на екран смартфона за допомогою програми.