Это совершенно новая машина, шестого поколения. Пока дебютировал только вариант для Северной Америки, чуть позже должны появиться версии и для других рынков.

От предшественника Honda CR-V 2023 отличается по многим ключевым параметрам. Во-первых, он больше: автомобиль стал длиннее на 69 мм, шире на 10 мм, колесная база увеличилась на 40 мм (таким образом, габариты составили 4703 х 1866 х 1680 мм, межосевое расстояние – 2700 мм).

Читайте также: Новое поколение Honda HR-V уже скоро в Украине: известны цены

Во-вторых, прописался новый, более современный дизайн: на смену плавным линиям пришли грани и угловатые формы, решетка радиатора стала шире, а фары, наоборот, уже.

В-третьих, на шестом поколении применена новая платформа, которая, по словам производителя, обеспечивает более плавную езду и большую устойчивость. Ну а если сказать проще – такая же архитектура лежит в основе последнего Civic.

Отсюда у CR-V 2023 с ним сходство в салоне – например, у обеих моделей аналогичная горизонтально вытянутая передняя панель (хотя мелкие отличия вроде другой центральной консоли все же есть). Цифровая панель приборов имеет размер 7,0 дюймов, а экран информационно-развлекательной системы – от 7,0 до 9,0 дюймов, в зависимости от версии.

Кстати, список базовой комплектации расширили – теперь в нее входят электропривод кресла водителя, функции Android Auto и Apple CarPlay, система удержания автомобиля в полосе движения, круиз-контроль, контроль слепых зон и система распознавания дорожных знаков. Акустика в данном случае – Bose с 12 динамиками.

Увеличение в размерах принесло также рост вместимости кроссовера: позже даже должна появиться 7-местная версия. Объем багажника составляет от 745 до 2 166 литров.

Единственное, что осталось неизменным, это моторная гамма. В Северной Америке Honda CR-V 2023 будет продаваться с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой (190 л.с. и 243 Нм), а также гибридной установкой, в состав которой входит 2,0-литровый ДВС и, электромотор (в сумме они выдают 204 л.с. и 335 Нм, что, впрочем, немного больше, чем у прошлого поколения). Коробка передач – только вариатор, привод может быть передним или полным.

Новый CR-V поступит на рынок США этим летом, но пока неизвестно, по какой цене. Вероятно, стартовать прайс будет примерно от 30 тысяч долларов.