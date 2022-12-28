В Таиланде выставлена на продажу уникальная конструкция – Honda Civic пятого поколения сделана в стиле Porsche.

Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядел хот-хэтч Porsche, если бы он вышел в конце 90-х? Владелец этой Honda Civic из Таиланда приблизился к этому видению, добавив нестандартный обвес и новые осветительные приборы на японский хэтчбек.

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Проект начался как скромная Honda Civic EG пятого поколения. Хотя Audi той же эпохи, вероятно, будет иметь больше смысла для переработки Porsche, хорошие пропорции трехдверного Civic оказались хорошей отправной точкой.

Переднюю часть автомобиля практически невозможно узнать, поскольку ни одна панель кузова не осталась нетронутой. Фары овальной формы установлены на изогнутых передних крыльях и новый капот делают Civic похожим на клон 993. В то время как осветительные приборы Porsche, установленные на бампере, отсутствуют. Форма больших искусственных бамперов пытается выглядеть так, словно они были разработаны в Штутгарте.

Профиль раскрывает подлинную идентичность модели, поскольку кузов и дверь остаются в стандартном состоянии, в сочетании с более широкими крыльями и большими легкосплавными дисками с пятью спицами. Позади владелец предложил чистый дизайн с удалением держателя номерного знака и набором круглых светодиодных задних фонарей. Возможно, пара задних фонарей Cayenne подойдет лучше, но мы предполагаем, что они будут слишком велики для компактного хэтчбека.

"Civiche EG911", как его называют в публикации в Instagram от @mozy_3dcustom, выставлен на продажу в Таиланде по неразглашаемой цене. Сколько вы заплатили бы за эту уникальную конструкцию?