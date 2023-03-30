Обидва батарейні кросовери Honda призначені в першу чергу для китайського ринку.

Компанія Honda опублікувала перше зображення двох нових електричних кросоверів. Подвійний дебют новинок відбудеться в середині квітня на автосалоні в Шанхаї, і неспроста обидві розроблялися з прицілом на китайський ринок.

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На єдиному тизері показали купеподібний силует майбутніх електрокросів, між собою вони відрізняються лише оформленням передньої частини. Можна помітити, що в автомобіля зліва більш спортивне обіс, ніж у правого, і виглядає він дещо більшим за сусіда.

Обидві моделі стануть частиною «зеленої» лінійки e:N, до якої вже входять e:NS1 (виготовляється на спільному підприємстві Dongfeng-Honda) та e:NP1 (GAC-Honda). Також були анонсовані e:N Coupe, e:N SUV та e:N GT, в основі яких лежить архітектура e:N Architecture W. До 2030 року Honda розраховує повністю відмовитися від неелектрифікованих моделей на китайському ринку, і два нових кросовери сприяють цьому.

За однією з версій, новинки є «старшими» версіями e:NS1, а значить, їх випуском займуться СП з Dongfeng і GAC відповідно. Подробиці про них дізнаємося 17 квітня, коли відкриється Шанхайський автосалон.

Раніше повідомлялося, що всі електрокари Honda "нової хвилі" отримають удосконалений набір електронних помічників Sensing 360 - його почали впроваджувати ще минулого року. А до 2030 Sensing 360 стоятиме на всіх моделях Honda для ключових ринків. До складу комплексу входять контроль перехресть, активний помічник у поворотах, системи запобігання фронтальним зіткненням і стеження за швидкістю в поворотах.