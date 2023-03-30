Оба батарейных кроссовера Honda предназначены в первую очередь для китайского рынка.

Компания Honda опубликовала первое изображение двух новых электрических кроссоверов. Двойной дебют новинок состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае, и неспроста обе разрабатывались с прицелом на китайский рынок.

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На единственном тизере показали купевидный силуэт будущих электрокросов, а между собой они отличаются оформлением передней части. Можно заметить, что у автомобиля слева более спортивный обвес, чем у правого, и выглядит он несколько больше соседа.

Обе модели станут частью «зеленой» линейки e:N, в которую уже входят e:NS1 (изготавливается на совместном предприятии Dongfeng-Honda) и e:NP1 (GAC-Honda). Также были анонсированы e:N Coupe, e:N SUV и e:N GT, в основе которых лежит архитектура e:N Architecture W. К 2030 году Honda рассчитывает полностью отказаться от неэлектрифицированных моделей на китайском рынке, и два новых кроссовера способствуют этому.

По одной из версий, новинки являются более «старшими» версиями e:NS1, а значит, их выпуском займутся СП с Dongfeng и GAC соответственно. Подробности о них узнаем 17 апреля, когда откроется Шанхайский автосалон.

Ранее сообщалось, что все электрокары Honda "новой волны" получат усовершенствованный набор электронных помощников Sensing 360 – его начали внедрять еще в прошлом году. А к 2030 году Sensing 360 будет стоять на всех моделях Honda для ключевых рынков. В состав комплекса входят контроль перекрестков, активный помощник перестроек, системы предотвращения фронтальных столкновений и слежения за скоростью в поворотах.