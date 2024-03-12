NHTSA розслідує ситуацію щодо 250 000 автомобілів Honda через ненавмисне аварійне гальмування. Вже зареєстровано 46 випадків раптового безпричинного гальмування Honda Passports та Insight.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) нещодавно почало розслідування певних Honda Insight та Pasports після кількох скарг на випадки фантомного гальмування. Зараз організація шукає більше інформації щодо можливого ненавмисного ввімкнення гальм.

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Розслідування, розпочате 7 березня, зосереджено на Insights і Pasports, створених з 2019 по 2022 рік. У документі Управління з розслідування дефектів (ODI) зазначено, що було отримано 46 скарг щодо системи, які стверджують, що гальма були застосовані несподівано без явних перешкод. З цих випадків три призвели до аварії або пожежі, а два призвели до травм. У документі вказується оцінка 250 712 автомобілів у рамках розслідування.

Важливо зазначити, що це не відкликання, а попереднє дослідження потенційної проблеми. Представник Honda надав такий коментар: «Honda прагне до безпеки. Нам відомо, що NHTSA ініціювало попередню оцінку, перший рівень розслідування, щодо обмеженої кількості повідомлень споживачів про ненавмисне ввімкнення системи автоматичного екстреного гальмування. Honda вже спілкувалася з агентством щодо цієї теми та співпрацюватиме з NHTSA у процесі розслідування, продовжуючи наш внутрішній аналіз наявної інформації».

Крім ненавмисної активації гальм, інші параметри, такі як швидкість, розташування або чи був активний круїз-контроль, невідомі. Крім того, немає інформації про те, чому Passport і Insight виділені порівняно з іншими моделями Honda, оснащеними автоматичним екстреним гальмуванням. Якщо стане доступною додаткова інформація, ми опублікуємо оновлення.

Passport нинішнього покоління повернувся до Північної Америки у 2019 модельному році. Продажі позашляховика досягли піку в 53 133 одиниць у 2021 році, знизившись до 41 306 у 2022 році. Insight не був таким популярним. Лише 19 431 було продано у 2021 році, його найуспішнішому році. Він був із американської лінійки Honda після 2022 року, закінчившись 7628 продажами того року.