NHTSA расследует ситуацию в отношении 250 000 автомобилей Honda из-за непреднамеренного аварийного торможения. Уже зарегистрировано 46 случаев внезапного беспричинного торможения Honda Passports и Insight.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) недавно начало расследование определенных Honda Insight и Pasports после нескольких жалоб на случаи фантомного торможения. Сейчас организация ищет больше информации о возможном непреднамеренном включении тормозов.

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Расследование, начатое 7 марта, сосредоточено на Insights и Pasports, созданных с 2019 по 2022 год. В документе Управления по расследованию дефектов (ODI) указано, что было получено 46 жалоб относительно системы, которые утверждают, что тормоза были применены неожиданно без явных препятствий. Из этих случаев три привели к аварии или пожару, а два привели к травмам. В документе указывается оценка 250 712 автомобилей в рамках расследования.

Важно отметить, что это не отзыв, а предварительное исследование потенциальной проблемы. Представитель Honda предоставил такой комментарий: "Honda стремится к безопасности. Нам известно, что NHTSA инициировало предварительную оценку, первый уровень расследования, по ограниченному количеству сообщений потребителей о непреднамеренном включении системы автоматического экстренного торможения. Honda уже общалась с агентством по этой теме и будет сотрудничать с NHTSA в процессе расследования, продолжая наш внутренний анализ имеющейся информации".

Кроме непреднамеренной активации тормозов, другие параметры, такие как скорость, расположение или был ли активен круиз-контроль, неизвестны. Кроме того, нет информации о том, почему Passport и Insight выделены по сравнению с другими моделями Honda, оснащенными автоматическим экстренным торможением. Если станет доступной дополнительная информация, мы опубликуем обновление.

Passport нынешнего поколения вернулся в Северную Америку в 2019 модельном году. Продажи внедорожника достигли пика в 53 133 единиц в 2021 году, снизившись до 41 306 в 2022 году. Insight не был таким популярным. Только 19 431 было продано в 2021 году, его самом успешном году. Он был из американской линейки Honda после 2022 года, закончился с 7628 продажами в том году.