Модель створена за мотивами знаменитого Honda Cub – мопеду який виробляється вже понад 65 років поспіль.

Honda Cub та її численні варіанти претендували на звання найбільш продаваного мопеда всіх часів. Cub безперервно виробляється з 1958 року, за цей час було продано понад 100 мільйонів Honda Super Cub і варіантів Cub.

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Тепер, у пору повального захоплення електроприводами, Honda випустила електричну версію під назвою E-Cub. Що правда доступна вона буде лише для китайського ринку.

На прес-конференції в Шанхаї Honda представила нові Honda Cub e, Dax e та ZOOMER e. Усі три транспортні засоби розроблені відповідно до китайських правил щодо електричних велосипедів, що дозволяє їх продавати та експлуатувати на місцевому ринку. Найдорожчий з них коштує 900 доларів.

На жаль, специфікація для китайського ринку означає, що транспортні засоби розганяються максимум до 25 км/год.