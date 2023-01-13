Модель создана по мотивам знаменитого Honda Cub – мопеда, который производится уже более 65 лет подряд.

Honda Cub и его многочисленные варианты претендовали на звание наиболее продаваемого мопеда всех времен. Cub постоянно производится с 1958 года, за это время было продано более 100 миллионов Honda Super Cub и вариантов Cub.

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Теперь, в пору повального увлечения электроприводами, Honda выпустила электрическую версию под названием E-Cub. Правда, доступна она будет только для китайского рынка.

На пресс-конференции в Шанхае Honda представила новые Honda Cub e, Dax e и ZOOMER e. Все три транспортных средства разработаны в соответствии с китайскими правилами по электрическим велосипедам, что позволяет их продавать и эксплуатировать на местном рынке. Самый дорогой из них стоит 900 долларов.

К сожалению, спецификация для китайского рынка означает, что транспортные средства разгоняются максимум до 25 км/ч.