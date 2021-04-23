В рамках Шанхайського автосалону компанія Honda показала одразу дві моделі нових байків — CB400F і CB400X, хоча вони мають не так багато спільного зі старою-доброю CB400.

Нові Honda CB400F і CB400X є по суті "урізаними" версіями CB500X і CB500F. Ці "п’ятисотки" — одні з найпопулярніших хондовських мотоциклів для початківців в більшості країн Європи. Але на багатьох азіатських ринках "півлітра" — це вже "біг байк", з відповідними обмеженнями для початківців. Саме тому Honda і підготувала "Сібіху" меншої кубатури для японського і китайського ринків.

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Конструктивно "чотирьохсотки" повністю ідентичні CB500, відмінність лише в двигуні: робочий об’єм рядної "двійки" був урізаний з 471 до 399 кубиків, максимальна потужність стала 44 к.с.

Honda CB400F є звичайним нейкед на колесах діаметром 17″, а CB400X виконаний в модному едвенчер-стилі, попереду у нього 19-дюймове колесо.