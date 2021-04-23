В рамках Шанхайского автосалона компания Honda показала сразу две модели новых байков - CB400F и CB400X, хотя они имеют не так много общего со старой-доброй CB400.

Новые Honda CB400F и CB400X является по сути "урезанными" версиями CB500X и CB500F. Эти "пятисотки" – одни из самых популярных хондовских мотоциклов для начинающих в большинстве стран Европы. Но на многих азиатских рынках "пол-литра" – это уже "бег байк", с соответствующими ограничениями для начинающих. Именно поэтому Honda и подготовила "Сибиху" меньшей кубатуры для японского и китайского рынков.

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Конструктивно "четырехсотки" полностью идентичны CB500, отличие только в двигателе: рабочий объем рядной "двойки" был урезан с 471 до 399 кубиков, максимальная мощность стала 44 л.с.

Honda CB400F является обычным нейкед на колесах диаметром 17", а CB400X выполнен в модном эдвенчер-стиле, впереди у него 19-дюймовое колесо.