Є погані новини для тих, хто в Японії планує придбати Honda Civic Type R. Через високий попит і невизначене постачання запчастин компанія тимчасово не приймає замовлення.

Honda оголосила про це на своїй сторінці у соцмережі для японського ринку.

Читайте також: Honda обіцяє зберегти серію Type R в епоху повальної електрифікації

«Вибачення за тимчасове призупинення замовлень для клієнтів, які розглядають Civic Type R. Дякуємо, що розглянули наш автомобіль. З моменту запуску Civic Type R був добре сприйнятий клієнтами, і ми отримали велику кількість замовлень», - сказано у повідомленні.

Через хронічну нестачу напівпровідників, нестабільні надходження деталей і затримки в логістиці Honda не може точно спрогнозувати майбутнє виробництво.

«Щоб забезпечити доставку Civic Type R усім клієнтам, які вже зробили замовлення, ми тимчасово припинили прийом нових замовлень. Щодо відновлення замовлень ми повідомимо вас ще раз залежно від майбутньої виробничої ситуації. Приносимо глибокі вибачення за заподіяння великих незручностей клієнтам, які розглядають це. Дякую за розуміння», - зазначається у офіційному повідомленні.

Припинення замовлення не стосується інших ринків. «Ринок Японії відрізняється тим, що там клієнти подають замовлення безпосередньо через Honda Motor або їх дилерські центри. У США ми розподіляємо виробництво між дилерами, а вони продають споживачам. Виробництво типу R було розподілено в США з самого початку", - сказав речник Honda America.

Якщо в Японії Civic Type R має стартову ціну $38 896, що включає податок на споживання, у США прайс стартує від 43 990 доларів. Civic Type R оснащений 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом, який видає 315 кінських сил і 310 420 Нм крутного моменту. Єдина доступна коробка передач - шестиступінчаста механічна.