Есть плохие новости для тех, кто в Японии планирует приобрести Honda Civic Type R. Из-за высокого спроса и неопределенной поставки запчастей компания временно не принимает заказ.

Honda объявила об этом на своей странице в соцсети для японского рынка.

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«Извинения за временную приостановку заказов для клиентов, рассматриваемых Civic Type R. Спасибо, что рассмотрели наш автомобиль. С момента запуска Civic Type R был хорошо воспринят клиентами, и мы получили большое количество заказов», – говорится в сообщении.

Из-за хронической нехватки полупроводников, нестабильного поступления деталей и задержки в логистике Honda не может точно спрогнозировать будущее производство.

Чтобы обеспечить доставку Civic Type R всем клиентам, которые уже сделали заказ, мы временно прекратили прием новых заказов. О возобновлении заказов мы сообщим вам еще раз в зависимости от будущей производственной ситуации. Приносим глубокие извинения за причинение больших неудобств рассматривающим это клиентам. Спасибо за понимание», - говорится в официальном сообщении.

Остановка заказа не касается других рынков. «Рынок Японии отличается тем, что там клиенты подают заказы непосредственно через Honda Motor или их дилерские центры. В США мы распределяем производство между дилерами, а они продают потребителям. Производство типа R было распределено в США с самого начала", - сказал представитель Honda America.

Если у Японии Civic Type R имеет стартовую цену $38 896, включающую налог на потребление, в США прайс стартует от 43 990 долларов. Civic Type R оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 315 лошадиных сил и 310 420 Нм крутящего момента. Единственная доступная коробка передач – шестиступенчатая механическая.