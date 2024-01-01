Honda разом з Sony випустила електромобіль за 90 тисяч доларів

Спільне підприємство Sony Group і Honda Motor прагне залишити свій слід на конкурентному ринку електромобілів. Компанія вже відкрила попередні замовлення на свій перший електромобіль Afeela.

Читайте також: Sony та Honda готують електромобіль з автопілотом

Автомобіль обладнано штучним інтелектом, зокрема голосовим інтерфейсом для керування функціями, а також орієнтованими на розваги технологіями. Спочатку Afeela 1 буде доступна лише мешканцям Каліфорнії.

Генеральний директор Sony Кенічіро Йосіда оголосив на CES 2025, що ціна Afeela буде починатися з $89 900. Буде і дорожча версія Afeela 1 Signature за $102 900.

Обидві версії включають трирічну підписку на ряд функцій електрокара. Наразі жителі Каліфорнії можуть зарезервувати новинку за $200.

Відомо, що медіасистему електромобіля вбудують PlayStation 5. Автомобілем також можна буде керувати з фірмового геймпада Dual Sense.

Електромобіль отримав силову установку потужністю 489 к.с. з двома двигунами та повним приводом. Запас ходу складе понад 480 км.