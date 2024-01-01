Honda вместе с Sony выпустила электромобиль за 90 тысяч долларов

Совместное предприятие Sony Group и Honda Motor стремится оставить свой след на конкурентном рынке электромобилей. Компания уже открыла предварительные заказы на свой первый электромобиль Afeela.

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Автомобиль оборудован искусственным интеллектом, в частности голосовым интерфейсом для управления функциями, а также ориентированными на развлечения технологиями. Сначала Afeela 1 будет доступна только жителям Калифорнии.

Генеральный директор Sony Кеничиро Йосида объявил на CES 2025, что цена Afeela будет начинаться с $89 900. Будет и более дорогая версия Afeela 1 Signature за $102 900.

Обе версии включают трехлетнюю подписку на ряд функций электрокара. На данный момент жители Калифорнии могут зарезервировать новинку за $200.

Известно, что в медиасистему электромобиля встроят PlayStation 5. Автомобилем также можно будет управлять с фирменного геймпада Dual Sense.

Электромобиль получил силовую установку мощностью 489 л.с. с двумя двигателями и полным приводом. Запас хода составит более 480 км.