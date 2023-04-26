Honda підтверджує випуск електромобіля середнього та великого розміру на спеціальній платформі у 2025 році. Автовиробник розробляє для нього нову операційну систему автомобіля.

Honda підтверджує, що перший автомобіль, який їздить на її спеціальній платформі EV, є моделлю «середнього та великого розміру». Він надійде в продаж у 2025 році. Оголошення стало частиною великої презентації президента автовиробника та виконавчого віце-президента про майбутнє компанії. Зосередження на технологіях та електрифікації – це шлях який обрала Honda.

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Honda розробляє нову операційну систему автомобіля для 2025 EV на платформі e:Architecture. Компанія не оголошує жодних деталей щодо цієї технології. Honda найме вдвічі більше людей, ніж спочатку планувалося, для внутрішньої розробки програмного забезпечення, включаючи роботу над цією системою, розширеною допомогою водія та підключеними функціями автомобіля. Також у автовиробника з’явиться нова посада глобального спеціаліста з роботи з користувачами.

У 2024 році в продаж надійдуть електромобілі Honda Prologue і Acura ZDX. Вони обидва будуть їздити на платформі General Motors Ultium. Обидва автовиробники продовжать співпрацю, випустивши серію доступних електромобілів, починаючи з 2027 року.

Honda перетворить Огайо на центр виробництва електромобілів для Північної Америки. Це включатиме модернізацію автомобільного заводу Marysville Auto Plant, East Liberty Auto Plant і Anna Engine Plant. Honda та LG Energy Solution також побудують у штаті свій завод акумуляторів у вигляді спільного підприємства.

За межами Північної Америки також є великі новини щодо електромобілів. Японія отримає N-Van EV як крихітний комерційний автомобіль у першій половині 2024 року. Потім у 2025 році з’явиться електромобіль на основі ретро-стилю N-One. Дві маленькі моделі, одна з яких буде позашляховиком, надійдуть в продаж у 2026 році.

Кілька електромобілів будуть призначені для Китаю. e:NS2 і e:NP2 з’являться на початку 2024 року. До кінця того ж року до лінійки приєднається серійна версія концептуального позашляховика e:N (на зображенні вище). До 2027 року там буде випущено ще сім електричних продуктів. Мета Honda полягає в тому, щоб до 2025 року всі її пропозиції в Китаї були електричними.

У новому оголошенні не згадуються два електромобілі спортивного вигляду, які раніше називалися на презентації Honda у квітні 2022 року. Тоді автовиробник зазначив, що вони були спеціальною та флагманською моделлю, яку компанія збиралася пропонувати у всьому світі.