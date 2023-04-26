Honda подтверждает выпуск электромобиля среднего и большого размера на специальной платформе в 2025 году. Автопроизводитель разрабатывает для него новенькую операционную систему автомобиля.

Honda подтверждает, что первый автомобиль, ездящий на ее специальной платформе EV, является моделью "среднего и большого размера". Он поступит в продажу в 2025 году. Объявление стало частью большой презентации президента автопроизводителя и исполнительного вице-президента о будущем компании. Сосредоточение на технологиях и электрификации – это путь, который выбрала Honda.

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Honda разрабатывает новую операционную систему автомобиля для 2025 года EV на платформе e:Architecture. Компания не объявляет никаких деталей по этой технологии. Honda найдет вдвое больше людей, чем первоначально планировалось, для внутренней разработки программного обеспечения, включая работу над этой системой, расширенной помощью водителя и подключенными функциями автомобиля. Также у автопроизводителя появится новая должность глобального специалиста по работе с пользователями.

В 2024 году в продажу поступят электромобили Honda Prologue и Acura ZDX. Они оба будут ездить на платформе General Motors Ultium. Оба автопроизводителя продолжат сотрудничество, выпустив серию доступных электромобилей, начиная с 2027 года.

Honda превратит Огайо в центр производства электромобилей для Северной Америки. Это будет включать в себя модернизацию автомобильного завода Marysville Auto Plant, East Liberty Auto Plant и Anna Engine Plant. Honda и LG Energy Solution также построят в штате свой аккумуляторный завод в виде совместного предприятия.

За пределами Северной Америки также есть обширные новости относительно электромобилей. Япония получит N-Van EV в качестве крохотного коммерческого автомобиля в первой половине 2024 года. Затем в 2025 году появится электромобиль на основе ретро-стиля N-One. Две маленькие модели, одна из которых будет внедорожником, поступят в продажу в 2026 году.

Несколько электромобилей будет предназначено для Китая. e:NS2 и e:NP2 появятся в начале 2024 года. К концу того же года к линейке подключится серийная версия концептуального внедорожника e:N (на изображении выше). К 2027 году там будет выпущено еще семь электрических продуктов. Цель Honda состоит в том, чтобы к 2025 году все ее предложения в Китае были электрическими.

В новом объявлении не упоминаются два электромобиля спортивного вида, ранее называвшихся на презентации Honda в апреле 2022 года. Тогда автопроизводитель отметил, что они являлись специальной и флагманской моделью, которую компания собиралась предлагать во всем мире.