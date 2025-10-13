Honda розробляє мотоцикли, які ніколи не падають

Компанія Honda продемонструвала нову технологію, яка може зробити мотоцикли практично нездатними впасти. Презентація з’явилася на офіційному YouTube-каналі виробника.

Як це працює

Система використовує комплекс гіроскопів і механізм зміщення заднього колеса, який автоматично коригує баланс байка. Завдяки цьому мотоцикл може утримувати рівновагу навіть без підніжки — як під час стоянки, так і на невеликих швидкостях.

Технологія аналізує положення мотоцикла в просторі та в реальному часі змінює геометрію підвіски, зберігаючи вертикальне положення навіть у ситуаціях, коли звичайний байк упав би.

Розробка, що дозріває роками

Проєкт Honda Riding Assist уперше представили ще у 2017 році, але лише зараз компанія показала значно вдосконалену версію системи. Попри вражаючі результати, технологія поки надто дорога для масового виробництва, тому на серійних моделях її доведеться почекати.

Що далі

Honda планує поступово здешевити систему та зробити її стандартом для майбутніх мотоциклів, особливо у сегменті турингових і міських моделей, де стабільність і безпека мають вирішальне значення.