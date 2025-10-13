Honda разрабатывает мотоциклы, которые никогда не падают

Компания Honda продемонстрировала новую технологию, которая может сделать мотоциклы практически неспособными упасть. Презентация появилась на официальном YouTube-канале производителя.

Как это работает

Система использует комплекс гироскопов и механизм смещения заднего колеса, который автоматически корректирует баланс байка. Благодаря этому мотоцикл может удерживать равновесие даже без подножки - как во время стоянки, так и на небольших скоростях.

Технология анализирует положение мотоцикла в пространстве и в реальном времени изменяет геометрию подвески, сохраняя вертикальное положение даже в ситуациях, когда обычный байк упал бы.

Разработка, что созревает годами

Проект Honda Riding Assist впервые представили еще в 2017 году, но только сейчас компания показала значительно усовершенствованную версию системы. Несмотря на впечатляющие результаты, технология пока слишком дорогая для массового производства, поэтому на серийных моделях ее придется подождать.

Что дальше

Honda планирует постепенно удешевить систему и сделать ее стандартом для будущих мотоциклов, особенно в сегменте туринговых и городских моделей, где стабильность и безопасность имеют решающее значение.