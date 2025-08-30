Консультант Honda потерял работу из-за шуточного видео в TikTok

Как рассказывает Carscoops, ролик пользователя @kennyselllss, набрал тысячи просмотров, прежде чем его удалили. На видео продавец улыбается, а подпись к нему имела следующее предложение: “Вы выглядите счастливее... Спасибо, я только что продал маме-одиночке машину на 10 000 долларов дороже”. Публикация стала популярной в TikTok, однако большинство пользователей выразили свое возмущение в комментариях.

Некоторые из них начали оставлять негативные отзывы о дилерском центре Zeigler Honda, где работал автор. Журналисты связались с руководством автосалона и оно подтвердило, что ни одной подобной продажи не произошло, а продавца отстранили от работы. Впоследствии его уволили.

В ответ на негативную реакцию дилерский центр опубликовал такое заявление в Facebook: “Мы очень разочарованы недавними комментариями продавца на его личном аккаунте в социальных сетях по сумме, за которую он продал автомобиль выше рекомендованной розничной цены. Его утверждение является ложным, и независимо от его намерения пошутить, оно никоим образом не отражает ценности Zeigler Honda. Хотя мы ценим свободу слова, мы требуем от членов нашей команды высоких стандартов порядочности, правдивости и обслуживания – эти ценности не были продемонстрированы в этой ситуации”.

Автор публикации вскоре поделился следующим извинением в своем аккаунте в TikTok: “Это была бестактная шутка, я хочу извиниться перед матерями-одиночками и женщинами в целом. Я также воспитываю ребенка сам, поэтому я знаю, что это за борьба - ходить на работу, заботиться о детях, пытаться все это делать каждый день..”.

Он также добавил, что шутка, которую он задумал, показалась ему смешной из-за абсурдности и “нереалистичности” подобной ситуации. Он также попросил зрителей прекратить нападения на дилерский центр: “Моя учетная запись основана на сатире, и все, что я публикую, задумано как шутка. Я никогда не делился бы реальными событиями”.