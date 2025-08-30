Консультант Honda втратив роботу через жартівливе відео в TikTok

Як розповідає Carscoops, ролик користувача @kennyselllss, набрав тисячі переглядів, перш ніж його видалили. На відео продавець посміхається, а підпис до нього мав наступне речення: “Ви виглядаєте щасливішим… Дякую, я щойно продав мамі-одиначці машину на 10 000 доларів дорожче”. Публікація стала популярною в TikTok, однак більшість користувачів висловили своє обурення в коментарях.

Читайте також: Топ 5 марок автомобілів, які можуть проїхати пів мільйона кілометрів

Деякі з них почали залишати негативні відгуки про дилерський центр Zeigler Honda, де працював автор. Журналісти зв’язались з керівництвом автосалону й воно підтвердило, що жодного подібного продажу не відбулось, а продавця відсторонили від роботи. Згодом його звільнили.

У відповідь на негативну реакцію дилерський центр опублікував таку заяву у Facebook: “Ми дуже розчаровані нещодавніми коментарями продавця на його особистому акаунті в соціальних мережах щодо суми, за яку він продав автомобіль вище рекомендованої роздрібної ціни. Його твердження є хибним, і незалежно від його наміру пожартувати, воно жодним чином не відображає цінності Zeigler Honda. Хоча ми цінуємо свободу слова, ми вимагаємо від членів нашої команди високих стандартів порядності, правдивості та обслуговування – ці цінності не були продемонстровані в цій ситуації”.

Також цікаво: 10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг

Автор публікації незабаром поділився наступним вибаченням у своєму акаунті в TikTok: “Це був нетактовний жарт, я хочу перепросити перед матерями-одиначками та жінками загалом. Я також виховую дитину сам, тому я знаю, що це за боротьба — ходити на роботу, піклуватися про дітей, намагатися все це робити щодня…”.

Він також додав, що жарт, який він задумав, видався йому смішним через абсурдність та “нереалістичність” подібної ситуації. Він також попросив глядачів припинити напади на дилерський центр: “Мій обліковий запис заснований на сатирі, і все, що я публікую, задумано як жарт. Я ніколи не ділився б реальними подіями”.