Топ 5 марок автомобілів, які можуть проїхати пів мільйона кілометрів

Майже всі автомобілі, які мають тривалий ресурс – японського виробництва, або принаймні японських брендів. Європейські автовиробники у гонитві за надто суворими екологічними показниками втратили свою надійність. Про найнадійніші марки авто розповіли на сайті bestlifeonline.com.

Toyota

У нещодавньому відео, опублікованому автосервісом Accurate Automotive з Колорадо, механіка запитали, які марки автомобілів можуть проїхати пів мільйона кілометрів за умови базового технічного обслуговування. Попередивши глядачів, що в таких списках ніколи не буде європейського виробника, він одразу ж згадав знайомий найкращий варіант: Toyota.

У раніше опублікованому відео той самий механік захищав японського автовиробника, коли його запитали, чи нові версії автомобіля виготовляються так само добре, як і роки тому. Він каже, що, попри зміни компонентів, інженерія, цілісність та довговічність загалом залишаються незмінними. Він додає, що це все ще "фантастичний автомобіль", попри деякі загальногалузеві проблеми з такими елементами, як сучасні системи кондиціонування повітря.

"Щодо довговічності, ми все ще бачимо, що ці автомобілі повинні проїжджати пів мільйона кілометрів за умови нормального технічного обслуговування, тому, на мою думку, новіші Toyota все ще мають таку ж цілісність, як і старіші Toyota", – каже він.

В іншому відео він каже, що причини цього криються в тому, як компанія виходить за рамки своїх можливостей у виробництві. "Я думаю, що найбільша річ, яка справді відрізняє Toyota від будь-якого іншого бренду, — це їхня гордість за свій продукт. Вони хочуть переконатися, що мають продукт, за яким можуть стояти та бути впевненими", — пояснює він.

Honda

Другим брендом, згаданим у списку, є Honda, ще один японський виробник з репутацією надійності та доступного обслуговування. Але чому? В окремому відео, опублікованому в TikTok, той самий механік каже, що це багато в чому пов'язано з тим, як вони побудовані.

"Honda — один із найекономічніших автомобілів для ремонту, обслуговування та утримання", — пояснює він. Він каже, що це пов’язано з двома вагомими причинами, перша з яких полягає в тому, що запасні частини, необхідні для налаштування, "трохи легше доступні". Це включає деталі, які передаються з покоління в покоління та від моделі до моделі.

Друга причина полягає в тому, скільки часу їм потрібно в майстерні. "Завдяки тому, як спроектовані та розроблені Honda, їх значно легше ремонтувати", – пояснює він. "Навіть складніший ремонт Honda займає значно менше часу, ніж в інших транспортних засобах, і завдяки цьому ваші витрати на робочу силу також будуть низькими".

"Це вже справді надійні автомобілі", – підсумовує він. "Honda дуже рідко справді ламається. Коли ж у вас трапляються важливі проблеми, вони все одно досить недорогі. Це вигідна ситуація для всіх"

Subaru

В іншому відео механік каже, що Subaru добре відомий як надзвичайно надійний автомобіль, який варто купувати у 2025 році.

У відео, де обговорюється найкраща японська машина, він зізнається: "Моя улюблена японська машина номер один — можливо, я трохи упереджений, бо в мене їх було кілька — але Subaru. Інтер'єр та екстер'єр цих автомобілів також дуже круті".

Однак, він все ж таки дав кілька попереджень щодо моделей, яких слід уникати. "Я абсолютно ненавиджу Subaru Tribeca", – попереджає він. "Вони такі, ніби одна з найгірших машин, які коли-небудь існували. У мене є безліч жахливих історій про Tribeca. Тож, якщо ви збираєтеся купувати Subaru, не беріть Tribeca: вона того не варта".

Lexus

Навіть якщо вони коштують дорожче, витрати на автомобіль високого класу далеко не гарантують, що ваш автомобіль прослужить довше. Однак це не стосується Lexus, який механік називає одним із найкращих варіантів.

У попередньому відео він також розповідає, чому йому так подобається цей бренд. "Насправді я купив Lexus кілька років тому. Мені подобається Lexus" — каже він. "Це чудові автомобілі: чудова трансмісія, чудові двигуни, низька вартість ремонту, ви також можете придбати їхні люксові моделі та придбати справді гарний розкішний автомобіль".

Він визнає, що це пов'язано з тим, що бренд має спільну материнську компанію з Toyota (попри те, що можуть подумати деякі з їхніх попередніх глядачів). "Lexus — фантастичний автомобіль. Я довіряю Lexus на всі 100 відсотків", — захоплено каже він.

Acura

Так само, як у Toyota є Lexus, у Honda є Acura. Цей бренд вищого класу також вважається таким, що проїжджає пів мільйона кілометрів з базовим технічним обслуговуванням.

У нещодавньому відео механік сказав: "У нього буде більше функцій, ніж у стандартній Honda. Я справді вважаю, що Acura, як розкішний, надійний японський автомобіль, безумовно, виділяється самостійно".

Він каже, що запчастини, які вони замовляють для ремонту, ідентичні тим, що використовуються для Honda, аж до емблеми "H" на коробках. Через це він визнає, що "я бачу перевагу в придбанні Acura порівняно з Honda".