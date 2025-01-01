Названо "найнадійніший автомобіль у світі"

Професійний механік Пол Лукас придбав уживаний Ford Focus Mk1 понад десять років тому всього за 700 доларів і наполягає, що це найнадійніший автомобіль, доступний на ринку вживаних автомобілів, пише express.co.uk. Професіонал стверджує, що модель є слушним вибором завдяки поєднанню простоти, надійності та часу її виробництва.

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“Для мене 20-річний Ford Focus Mk1 з 1,6-літровим двигуном – це найкращий варіант за надійністю”, – сказав він. “Його розробили ще до появи всіх зайвих наворотів, і він навіть дозволяє запускати машину справжнім ключем, а не натискати кнопку”.

Випущений наприкінці 1990-х років, Ford Focus Mk1 отримав високі оцінки за свою міцну якість збірки та приємну динаміку водіння. Замінивши культовий та бестселер Ford Escort. Focus швидко здобув популярність завдяки поєднанню комфорту, керованості та практичності. Його бензинові двигуни, особливо 1,6-літрові варіанти, відомі своєю довговічністю за умови належного обслуговування.

У 2025 році Ford оголосив, що Focus більше не випускатиметься, оскільки виробник переходить на кросовери та електрифікацію. Але оскільки 20-річний автомобіль такий дешевий і надійний, кому потрібен новий?