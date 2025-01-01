Назван "самый надежный автомобиль в мире"

Профессиональный механик Пол Лукас приобрел подержанный Ford Focus Mk1 более десяти лет назад всего за 700 долларов и настаивает, что это самый надежный автомобиль, доступный на рынке подержанных автомобилей, пишет express.co.uk. Профессионал утверждает, что модель является правильным выбором благодаря сочетанию простоты, надежности и времени ее производства.

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“Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 с 1,6-литровым двигателем – это лучший вариант по надежности”, – сказал он. “Его разработали еще до появления всех лишних наворотов, и он даже позволяет запускать машину настоящим ключом, а не нажимать кнопку”.

Выпущенный в конце 1990-х годов, Ford Focus Mk1 получил высокие оценки за свое прочное качество сборки и приятную динамику вождения. Заменив культовый и бестселлер Ford Escort. Focus быстро получил популярность благодаря сочетанию комфорта, управляемости и практичности. Его бензиновые двигатели, особенно 1,6-литровые варианты, известны своей долговечностью при условии надлежащего обслуживания.

В 2025 году Ford объявил, что Focus больше не будет выпускаться, поскольку производитель переходит на кроссоверы и электрификацию. Но поскольку 20-летний автомобиль такой дешевый и надежный, кому нужен новый?