Моделі Toyota та Lexus незабаром зростуть в ціні

Як повідомляє Motor1, посилаючись на звіт Automotive News, вартість моделей Toyota зросте на 270 доларів, а Lexus – на 208 доларів. Речник японського автовиробника заявив, що це зростання цін є “частиною регулярного перегляду цін”.

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Хоча компанія заперечує, що це останнє підвищення цін є відповіддю на тарифи, у травні головний операційний директор Toyota Motor North America Марк Темплін заявив, що план президента Трампа призведе до зростання вартості моделей та збільшення витрат на ремонт для американців.

“Коли йдеться про тарифи на автозапчастини, важливо розуміти, що ланцюги поставок є глобальними, складними та дуже крихкими. І багато постачальників не мають капіталу для раптового запровадження тарифів. Тому мита на запчастини негативно вплинуть на ланцюг поставок автомобілів і призведуть до зростання цін, зниження продажів автомобілів, а також зроблять обслуговування та ремонт автомобілів дорожчим для клієнтів”, – сказав Темплін.

Reuters повідомляє, що Toyota активно розглядає перенесення виробництва нового RAV4 з Канади та Японії до США. До слова, попередня генерація моделі виготовлялась також на заводі в Кентуккі, тому японський автовиробник може переобладнати конвеєр.

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Цікаво, що Toyota — не єдиний автовиробник, від якого очікується підвищення цін цього року. BMW оголосила, що почне підвищувати ціни в липні у відповідь на мита Трампа, причому ціни на деякі моделі зростуть на цілих $2500. Подібним чином діятиме й Volkswagen, тоді як Ford, Subaru та Volvo, вже підвищили ціни на свої автомобілі — на деякі моделі аж на 2000 доларів.