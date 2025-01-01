Модели Toyota и Lexus вскоре вырастут в цене

Как сообщает Motor1, ссылаясь на отчет Automotive News, стоимость моделей Toyota вырастет на 270 долларов, а Lexus – на 208 долларов. Представитель японского автопроизводителя заявил, что этот рост цен является “частью регулярного пересмотра цен”.

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Хотя компания отрицает, что это последнее повышение цен является ответом на тарифы, в мае главный операционный директор Toyota Motor North America Марк Темплин заявил, что план президента Трампа приведет к росту стоимости моделей и увеличению расходов на ремонт для американцев.

“Когда речь идет о тарифах на автозапчасти, важно понимать, что цепи поставок являются глобальными, сложными и очень хрупкими. И многие поставщики не имеют капитала для внезапного введения тарифов. Поэтому пошлины на запчасти негативно повлияют на цепь поставок автомобилей и приведут к росту цен, снижению продаж автомобилей, а также сделают обслуживание и ремонт автомобилей дороже для клиентов”, – сказал Темплин.

Reuters сообщает, что Toyota активно рассматривает перенос производства нового RAV4 из Канады и Японии в США. К слову, предыдущая генерация модели изготавливалась также на заводе в Кентукки, поэтому японский автопроизводитель может переоборудовать конвейер.

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Интересно, что Toyota - не единственный автопроизводитель, от которого ожидается повышение цен в этом году. BMW объявила, что начнет повышать цены в июле в ответ на пошлины Трампа, причем цены на некоторые модели вырастут на целых $2500. Подобным образом будет действовать и Volkswagen, тогда как Ford, Subaru и Volvo, уже повысили цены на свои автомобили - на некоторые модели аж на 2000 долларов.