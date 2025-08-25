Топ 5 марок автомобилей, способных проехать полмиллиона километров

Почти все автомобили которые имеют хороший ресурс – японского производства, или по крайней мере японских брендов. Европейские автопроизводители в погоне за слишком строгими экологическими показателями потеряли свою надежность. О самых надежных марках авто рассказали на сайте bestlifeonline.com.

Toyota

В недавнем видео, опубликованном автосервисом Accurate Automotive из Колорадо, механика спросили, какие марки автомобилей могут проехать полмиллиона километров при условии базового технического обслуживания. Предупредив зрителей, что в таких списках никогда не будет европейского производителя, он сразу же вспомнил знакомый лучший вариант: Toyota.

В ранее опубликованном видео тот же механик защищал японского автопроизводителя, когда его спросили, или новые версии автомобиля изготавливаются так же хорошо, как и годы назад. Он говорит, что, несмотря на изменения компонентов, инженерия, целостность и долговечность в целом остаются неизменными. Он добавляет, что это все еще "фантастический автомобиль", несмотря на некоторые общеотраслевые проблемы с такими элементами, как современные системы кондиционирования воздуха.

"По долговечности, мы все еще видим, что эти автомобили должны проезжать полмиллиона километров при условии нормального технического обслуживания, поэтому, по моему мнению, новые Toyota все еще имеют такую же целостность, как и старые Toyota", – говорит он.

В другом видео он говорит, что причины этого кроются в том, как компания выходит за рамки своих возможностей в производстве. "Я думаю, что самая большая вещь, которая действительно отличает Toyota от любого другого бренда, - это их гордость за свой продукт. Они хотят убедиться, что имеют продукт, за которым могут стоять и быть уверенными", - объясняет он.

Honda

Вторым брендом, упомянутым в списке, является Honda, еще один японский производитель с репутацией надежности и доступного обслуживания. Но почему, в отдельном видео, опубликованном в TikTok, тот же механик говорит, что это во многом связано с тем, как они построены.

"Honda - один из самых экономичных автомобилей для ремонта, обслуживания и содержания", - объясняет он. Он говорит, что это связано с двумя весомыми причинами, первая из которых заключается в том, что запасные части, необходимые для настройки, "немного легче доступны". Это включает детали, которые передаются из поколения в поколение и от модели к модели.

Вторая причина заключается в том, сколько времени им нужно в мастерской. "Благодаря тому, как спроектированы и разработаны Honda, их значительно легче ремонтировать", – объясняет он. "Даже сложный ремонт Honda занимает значительно меньше времени, чем в других транспортных средствах, и благодаря этому ваши расходы на рабочую силу также будут низкими".

"Это уже действительно надежные автомобили", – заключает он. "Honda очень редко действительно ломается. Когда же у вас случаются важные проблемы, они все равно достаточно недорогие. Это выгодная ситуация для всех"

Subaru

В другом видео механик говорит, что Subaru хорошо известен как чрезвычайно надежный автомобиль, который стоит покупать в 2025 году.

В видео, где обсуждается лучшая японская машина, он признается: "Моя любимая японская машина номер один - возможно, я немного предвзят, потому что у меня их было несколько - но Subaru. Интерьер и экстерьер этих автомобилей также очень крутые".

Однако, он все же дал несколько предупреждений относительно моделей, которых следует избегать. "Я абсолютно ненавижу Subaru Tribeca", – предупреждает он. "Они такие, будто одна из худших машин, которые когда-либо существовали. У меня есть множество ужасных историй о Tribeca. Так что, если вы собираетесь покупать Subaru, не берите Tribeca: она того не стоит".

Lexus

Даже если они стоят дороже, расходы на автомобиль высокого класса далеко не гарантируют, что ваш автомобиль прослужит дольше. Однако это не касается Lexus, который механик называет одним из лучших вариантов.

В предыдущем видео он также рассказывает, почему ему так нравится этот бренд. "На самом деле я купил Lexus несколько лет назад. Мне нравится Lexus" - говорит он. "Это отличные автомобили: отличная трансмиссия, отличные двигатели, низкая стоимость ремонта, вы также можете приобрести их люксовые модели и приобрести действительно хороший роскошный автомобиль".

Он признает, что это связано с тем, что бренд имеет общую материнскую компанию с Toyota (несмотря на то, что могут подумать некоторые из их предыдущих зрителей). "Lexus - фантастический автомобиль. Я доверяю Lexus на все 100 процентов", - восторженно говорит он.

Acura

Так же, как у Toyota есть Lexus, у Honda есть Acura. Этот бренд высшего класса также считается таким, что проезжает полмиллиона километров с базовым техническим обслуживанием.

В недавнем видео механик сказал: "У него будет больше функций, чем у стандартной Honda. Я действительно считаю, что Acura, как роскошный, надежный японский автомобиль, безусловно, выделяется самостоятельно".

Он говорит, что запчасти, которые они заказывают для ремонта, идентичны тем, что используются для Honda, вплоть до эмблемы "H" на коробках. Поэтому он признает, что "я вижу преимущество в приобретении Acura по сравнению с Honda".