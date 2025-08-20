Угоны Toyota Hilux выросли на 550%

Одну конкретную модель автомобиля назвали транспортным средством, который чаще всего угоняют в Великобритании, причем количество краж в 2024 году выросло на 549% по сравнению с прошлым годом, поскольку было похищено более 580 транспортных средств. Сообщается, что японский пикап становится главной мишенью для организованных преступных группировок.

Представитель и автомобильный эксперт BigWantsYourCar.com сказал: "Hilux стал золотой жилой для преступных группировок. Он ценный, и его относительно легко разобрать или переправить за границу. К сожалению, владельцы могут не осознавать, насколько он привлекателен для профессиональных воров".

Растет количество предупреждений о бандах, которые используют комплекты электронного обхода и технологии клонирования ключей, чтобы незаметно обойти систему безопасности автомобиля, не разбивая окно и не ломая двери.

Билли Биллингем, который сотрудничает с BigWantsYourCar.com над расследованием роста преступности, связанной с автомобилями, сказал: "Сегодняшний день стал шокирующим сигналом тревоги относительно того, насколько плохо зашло клонирование автомобилей и ключей в Великобритании. Тот факт, что преступники могут сбежать из вашего автомобиля с помощью устройства, приобретенного онлайн, ясно показывает, как трудно доверять рядовому покупателю".

Спикер добавил: "Начните с основ: никогда не оставляйте ключи у входной двери или окон. Сигналы ключей можно уловить снаружи дома и воспроизвести с помощью дешевых онлайн-гаджетов. Вот так работает ретрансляция угона – машина думает, что ключ рядом с ней".

Господин Биллингем также посоветовал подумать о том, где вы паркуетесь. "Если ваш подъезд видно с дороги, установите датчик движения или видеонаблюдение". Или паркуйтесь там, где есть интенсивный пешеходный поток.

"Блокировка руля может казаться устаревшей, но она все еще работает. Преступники хотят быстрой работы с низким уровнем риска. Все, что их замедляет или рискует привлечь внимание, например мигающий видеорегистратор или заблокированное ролевое колесо, делает ваш автомобиль менее привлекательным".

Билли добавил: "Если у вас есть автомобиль без ключа или вы управляете одной из этих моделей, не думайте, что вы в безопасности. Отнеситесь к этому серьезно. Эти преступники не просто воруют машины – они воруют средства к существованию, время и душевный покой".

Водителей также призвали парковать свои автомобили под уличными фонарями из-за растущего беспокойства относительно краж автомобилей по всей Великобритании. Ранее в этом месяце водителей предупредили о росте тенденции "каннибализма" автомобилей, когда воры забирают определенные детали, а не воруют все транспортное средство.