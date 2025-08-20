Викрадення Toyota Hilux зросли на 550%

Одну конкретну модель автомобіля назвали транспортним засобом, який найчастіше викрадають у Великій Британії, причому кількість крадіжок у 2024 році зросла на 549% у порівнянні з минулим роком, оскільки було викрадено понад 580 транспортних засобів. Повідомляється, що японський пікап стає головною мішенню для організованих злочинних угруповань.

Речник та автомобільний експерт BigWantsYourCar.com сказав: "Hilux став золотою жилою для злочинних угруповань. Він цінний, і його відносно легко розібрати або переправити за кордон. На жаль, власники можуть не усвідомлювати, наскільки він привабливий для професійних злодіїв".

Зростає кількість попереджень про банди, які використовують комплекти електронного обходу та технології клонування ключів, щоб непомітно обійти систему безпеки автомобіля, не розбиваючи вікно та не ламаючи двері.

Біллі Біллінгем, який співпрацює з BigWantsYourCar.com над розслідуванням зростання злочинності, пов'язаної з автомобілями, сказав: "Сьогоднішній день став шокуючим сигналом тривоги щодо того, наскільки погано зайшло клонування автомобілів та ключів у Великій Британії. Той факт, що злочинці можуть втекти з вашого автомобіля за допомогою пристрою, придбаного онлайн, ясно показує, як важко довіряти пересічному покупцеві".

Речник додав: "Почніть з основ: ніколи не залишайте ключі біля вхідних дверей чи вікон. Сигнали ключів можна вловити ззовні будинку та відтворити за допомогою дешевих онлайн-гаджетів. Ось так працює ретрансляція викрадення – машина думає, що ключ поруч із нею".

Пан Біллінгем також порадив подумати про те, де ви паркуєтесь. "Якщо ваш під’їзд видно з дороги, встановіть датчик руху або відеоспостереження". Або ж паркуйтеся там, де є інтенсивний пішохідний потік.

"Блокування керма може здаватися застарілим, але воно все ще працює. Злочинці хочуть швидкої роботи з низьким рівнем ризику. Все, що їх уповільнює або ризикує привернути увагу, як-от миготливий відеореєстратор або заблоковане рольове колесо, робить ваш автомобіль менш привабливим".

Біллі додав: "Якщо у вас є автомобіль без ключа або ви керуєте однією з цих моделей, не думайте, що ви в безпеці. Поставтеся до цього серйозно. Ці злочинці не просто крадуть машини – вони крадуть засоби до існування, час і душевний спокій".

Водіїв також закликали паркувати свої автомобілі під вуличними ліхтарями через зростаюче занепокоєння щодо крадіжок автомобілів по всій Великій Британії. Раніше цього місяця водіїв попередили про зростання тенденції "канібалізму" автомобілів, коли злодії забирають певні деталі, а не крадуть весь транспортний засіб.