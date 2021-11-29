Кінцевою метою японського автовиробника є скорочення кількості смертельних випадків на транспортних засобах у всьому світі вдвічі до 2030 року та досягти нульової летальності до 2050 року.

Honda бачить можливість для створення стовідсотково безпечного транспорту не у передачі управління автомобілем комп’ютеру, а у синергії між людиною та штучним інтелектом.

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Першим кроком до створення технології повної безпеки є штучний інтелект (AI), котрий повинен контролювати як дорогу, так і водія. Щоб зрозуміти основні причини помилок водіння, Honda використовує технологію МРТ (магнітно-резонансна томографія, яка використовується у лікарнях) для вивчення мозку водія, аналізу поведінки та прогнозування ризиків.

Завдяки цьому, Honda розробила “Інтелектуальну технологію допомоги водієві” (Intelligent Driver-Assistive Technology), яка використовує датчики та камери актуальної системи допомоги водієві (ADAS) для контролю дороги та водія. Система намагається виявити ризики у характері керування транспортним засобом та визначити оптимальну поведінку водія в режимі реального часу. На основі актуальної інформації про ситуацію на дорозі, когнітивний стан та поведінку водія, система пропонує допомогу, яка найкраще відповідає стану речей.

Автовиробник також планує модернізувати технології ADAS, переважно, для запобігання затримкам в роботі. Honda також використовує засоби керування ременями безпеки та 3D-аудіо, щоб повідомляти водіям про ризики на дорозі, а також використовувати вібраційний стимул у сидіннях та біологічний зворотний зв’язок для усунення втоми та сонливості водія.

Honda стверджує, що зосередиться на розробці технології, що лежить в основі цих додатків, у першій половині 20-х років, а застосовувати технології на серійних автомобілях розпочне у другій половині десятиліття. Компанія сподівається використати ці технології, щоб зменшити людські помилки під час водіння, які є причиною 90 відсотків дорожньо-транспортних колізій.

Honda також інвестує в технології V2X, які з’єднують транспортні засоби з іншими учасниками дорожнього руху через мережі зв’язку. Використовуючи інформацію з придорожніх камер, бортових камер інших транспортних засобів і смартфонів, дані можна об’єднати, щоб пропонувати водіям інформацію про їхнє середовище дорожнього руху. Автовиробник планує використовувати штучний інтелект для моделювання поведінки учасників дорожнього руху з високим ризиком зіткнення та вжити заходів, щоб підтримати водія інформацією, яка допоможе уникнути ризику.

За прогнозами Honda, ця технологія не буде готова до реального впровадження до 2030-х років, але першу половину цього десятиліття вона витратить на її розробку, а другу половину — на прискорення загальногалузевого державного та приватного співробітництва для її стандартизації.