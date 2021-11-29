Конечной целью японского автопроизводителя является сокращение числа смертельных случаев на транспортных средствах во всем мире вдвое к 2030 году и достичь нулевой летальности к 2050 году.

Honda видит возможность в создании стопроцентно безопасного транспорта не в передаче управления автомобилем компьютеру, а в синергии между человеком и искусственным интеллектом.

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Первым шагом к созданию технологии полной безопасности является искусственный интеллект (ИИ), который должен контролировать как дорогу, так и водителя. Чтобы понять основные причины ошибок вождения, Honda использует технологию МРТ (магнитно-резонансная томография, которая используется в больницах) для изучения мозга водителя, анализа поведения и прогнозирования рисков.

Благодаря этому, Honda разработала “Интеллектуальную технологию помощи водителю” (Intelligent Driver-Assistive Technology), которая использует датчики и камеры актуальной системы помощи водителю (ADAS) для контроля дороги и водителя. Система пытается выявить риски в характере управления транспортным средством и определить оптимальное поведение водителя в режиме реального времени. На основе актуальной информации о ситуации на дороге, когнитивном состоянии и поведении водителя, система предлагает помощь, которая лучше всего соответствует положению вещей.

Автопроизводитель также планирует модернизировать технологии ADAS, в основном для предотвращения задержек в работе. Honda также использует средства управления ремнями безопасности и 3D-аудио, чтобы сообщать водителям о рисках на дороге, а также использует вибрационный стимул в сиденьях и биологическую обратную связь для устранения усталости и сонливости водителя.

Honda утверждает, что сосредоточится на разработке технологии, которая лежит в основе этих приложений, в первой половине 20-х годов, а применять технологии на серийных автомобилях начнет во второй половине десятилетия. Компания надеется использовать эти технологии, чтобы уменьшить человеческие ошибки во время вождения, которые являются причиной 90 процентов дорожно-транспортных коллизий.

Honda также инвестирует в технологии V2X, которые соединяют транспортные средства с другими участниками дорожного движения через сети связи. Используя информацию с придорожных камер, бортовых камер других транспортных средств и смартфонов, данные можно объединить, чтобы предлагать водителям информацию об их среде дорожного движения. Автопроизводитель планирует использовать искусственный интеллект для моделирования поведения участников дорожного движения с высоким риском столкновения и принять меры, чтобы поддержать водителя информацией, которая поможет избежать риска.

По прогнозам Honda, эта технология не будет готова к реальному внедрению до 2030-х годов, но первую половину этого десятилетия она потратит на ее разработку, а вторую половину — на ускорение общеотраслевого государственного и частного сотрудничества для ее стандартизации.