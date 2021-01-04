У Honda стверджують, що цей фільтр салону може відфільтрувати 99 відсотків вірусів в повітрі протягом 15 хвилин.

Як інноваційний виробник автомобілів, Honda нещодавно випустила “маски” для машин своїх клієнтів. Кажуть, що і з коронавірусом вони впораються теж.

Читайте також: Як працюватимуть Сервісні центри МВС під час свят та локдауну

Природно, з огляду на поточну ситуацію, маркетологи бренду не могли не порівняти розробку з маскою для обличчя. Вказавши, що різниця в тому, що це використовується на автомобілях.

Хоча в принципі сенс у такому порівнянні є. Тому що розробка Kurumask ніби одягається на звичайний салонний фільтр. І це зовнішнє покриття за допомогою мікроскопічних шипів вловлює віруси. В ході тестів Honda вимірювала молекулу під назвою E. coli Fag. Повітряний фільтр, встановлений в машині, дійсно зміг видалити 99 відсотків вірусних крапель, що циркулюють в повітрі, за 15 хвилин.

Такахару Ечіго, що відповідає за цей проект, пояснює розробку такого антивірусного фільтра кроком, що дозволяє водіям відчувати себе в безпеці та комфортно в поточних умовах. За словами розробників, ефективний термін роботи фільтра близько року.

Також в Honda повідомили, що співпрацюють з командою інженерів, які розробили автомобілі для перевезення пацієнтів з COVID-19. Ідея цього партнерства полягає в тому, щоб запропонувати водіям більш безпечне середовище.