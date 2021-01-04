В Honda утверждают, что этот фильтр салона может отфильтровать 99 процентов вирусов в воздухе в течение 15 минут.

Как инновационный производитель автомобилей, Honda недавно выпустила “маски” для машин своих клиентов. Говорят, что и с коронавирусом они справятся тоже.

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Естественно, учитывая текущую ситуацию, маркетологи бренда не могли не сравнить разработку с маской для лица. Указав, что разница в том, что это используется на автомобилях.

Хотя в принципе смысл в таком сравнении есть. Потому что разработка Kurumask как бы одевается на обычный салонный фильтр. И это внешнее покрытие с помощью микроскопических шипов улавливает вирусы. В ходе тестов Honda измеряла молекулу под названием E. coli Fag. Воздушный фильтр, установленный в машине, действительно смог удалить 99 процентов вирусных капель, циркулирующих в воздухе, за 15 минут.

Такахару Эчиго, что отвечает за этот проект, объясняет разработку такого антивирусного фильтра шагом, что позволяет водителям чувствовать себя в безопасности и комфортно в текущих условиях. По словам разработчиков, эффективный срок работы фильтра около года.

Также в Honda сообщили, что сотрудничают с командой инженеров, которые разработали автомобили для перевозки пациентов с COVID-19. Идея этого партнерства заключается в том, чтобы предложить водителям более безопасную среду.