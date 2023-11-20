Honda визнала виробничий дефект двигуна V6 3.5. У групі ризику майже чверть мільйона автомобілів.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) ініціювало відкликання 248 999 кросоверів, мінівенів, пікапів та седанів японського концерну. Під загрозою відмови "атмосферник" серії J35: агрегат може заклинити через неправильну форму шатунів. Дорогий ремонт потребують 2,5 тисяч машин, а перевірити доведеться чверть мільйона: мова йде про поглиблену діагностику з частковим розбором мотора.

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Атмосферний двигун V6 серії J перевірений часом: різні варіації таких "шісток" випускаються з 1996 року. Однак на моторах серії J35Y5/J35Y6 помилково встановили колінчастий вал з неправильними шатунами: деталям не вистачає мастила, що може призвести до заклинювання двигуна або його незворотного пошкодження.

Honda визнала дефект тільки зараз, хоча перші скарги на відмову моторів надійшли ще 2020 року. За три роки японський автовиробник отримав 1450 претензій щодо гарантії. Ревізія Honda Pilot, Ridgelines і Odyssey, а також Acura TLX і MDX почнеться з січня 2024 року: майстрам доведеться виявити машини з бракованими деталями та безкоштовно поміняти шатунно-поршневу групу або двигун у зборі.

Представник Honda повідомив, що відгукна кампанія вимагатиме часу, оскільки перевірка двигунів буде пов'язана з їх частковим розбором. Повідомляти власників проблемних машин почнуть з 2 січня, але VIN-коди автомобілів із групи ризику вже є на сайті NHTSA.