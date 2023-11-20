Honda признала производственный дефект двигателя V6 3.5. В группе риска почти четверть миллиона автомобилей.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало отзыв 248 999 кроссоверов, минивэнов, пикапов и седанов японского концерна. Под угрозой отказа "атмосферник" серии J35: агрегат может заклинить из-за неправильной формы шатунов. Дорогой ремонт нужен 2,5 тысячам машин, а проверить придется четверть миллиона: речь идет об углубленной диагностике с частичным разбором мотора.

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Атмосферный двигатель V6 серии J проверен временем: разные вариации таких "шестерок" выпускаются с 1996 года. Однако на моторах серии J35Y5/J35Y6 ошибочно установили коленчатый вал с неправильными шатунами: деталям не хватает смазки, что может привести к заклиниванию двигателя или его необратимому повреждению.

Honda сочла дефект только сейчас, хотя первые жалобы на отказ моторов поступили еще в 2020 году. За три года японский автопроизводитель получил 1450 претензий по гарантии. Ревизия Honda Pilot, Ridgelines и Odyssey, а также Acura TLX и MDX начнется с января 2024: мастерам придется обнаружить машины с бракованными деталями и бесплатно поменять шатунно-поршневую группу или двигатель в сборе.

Представитель Honda сообщил, что отзывная кампания потребует времени, поскольку проверка двигателей будет связана с их частичной разборкой. Сообщать владельцам проблемных машин начнут со 2 января, но VIN-коды автомобилей из группы риска уже находятся на сайте NHTSA.