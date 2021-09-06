Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів про нову схему, яка дозволить швидко збільшити кількість камер автофіксації на українських дорогах.

До кінця поточного року МВС планує, що кількість камер автофіксації сягне 270 одиниць. У наступному, 2022 році заплановано встановлення ще 100 камер.

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За оцінками МВС по всій території України є близько 2000 місць де можна встановити камери автофіксації.

"Ми пропонуємо розподіл, справедливий розподіл штрафів, які будуть надходити від таких комплексів в співвідношенні 25% з них (або це питання буде парламенту який саме буде відсоток, але наша пропозиція 25%) будуть надходити тому, хто встановлював ці камери в чітко визначених поліцією місцях", - сказав Денис Монастирський.

Очевидно, що мова йде про прийняття законопроекту на кшталт “франшизи”, за яким місцева влада буде вкладати кошти у встановлення камер автофіксації та отримувати частину (25%) від усіх сплачених автовласниками штрафів.

На думку очільника МВС така схема може призвести до різкого збільшення комплексів автофіксації до вказаних 2000 одиниць по всій країні за кілька років.