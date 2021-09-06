Новый глава МВД Денис Монастырский рассказал о новой схеме, которая позволит быстро увеличить количество камер автофиксации на украинских дорогах.

До конца текущего года МВД планирует, что количество камер автофиксации достигнет 270 единиц. В следующем, 2022 году, запланировано установление еще 100 камер.

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По оценкам МВД по всей территории Украины имеется около 2 тысяч мест, где можно установить камеры автофиксации.

"Мы предлагаем распределение, справедливое распределение штрафов, которые будут поступать от таких комплексов в соотношении 25% из них (или этот вопрос будет парламента, какой именно будет процент, но наше предложение 25%) будут поступать тому, кто устанавливал эти камеры в четко определенных полицией местах", – сказал Денис Монастырский.

Очевидно, что речь идет о принятии законопроекта вроде "франшизы", согласно которому местные власти будут вкладывать средства в установку камер автофиксации и получать часть (25%) от всех уплаченных автовладельцами штрафов.

По мнению главы МВД такая схема может привести к резкому увеличению комплексов автофиксации к указанным 2 тысячам единиц по всей стране за несколько лет.