Під капотом цього класичного Ford Mustang першого покоління ховається 1000 кінських сил.

Сьогодні тисячею “коней” під капотом вже нікого не здивуєш, та якщо мова йде про автомобіль віком у півстоліття – це вже зовсім інша річ. Апарат, який побудували хлопці з Timeless Kustoms, певно, найпотужніший з усіх Eleanor, що будь-коли були побудовані.

Автомобіль, що вийшов за ворота майстерні Timeless Kustoms, отримав назву Vicious Mustang. Це дивовижна робота є одним з прикладів того, що митцем може бути й механік. Від оригінального Mustang 1965 року у цьому проекті залишились хіба що передні віконні стійки.

Під капотом класичного спорткара ховається алюмінієвий двигун від Ford Performance об’ємом 5,2 літри, за перемикання передач відповідає 6-ступенева сиквентальна трансмісія EMCO CG46. З нагнітачем Magnuson MP2300 TVS ця силова установка забезпечує Мустангу шалену потужність у 1000 кінських сил. На відео можно побачити і почути його в дії.

Цікаво, що творцям автомобіля вдалось отримати дозвіл на його використання на дорогах загального користування. Та спробувати приборкати шаленого “поні” зможе не кожен – вартість повної модифікації автомобіля становить 1 000 000 доларів, без урахування ціни самого авто.

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