Під час шторму постраждало також 14 людей.

Минулого тижня в Україні пройшли сильні зливи з грозами і подекуди – градом. Та у штаті Колорадо в США погода спричинила справжню катастрофу.

Епіцентром опадів у вигляді велетенського граду стало місто Колорадо-Спрінгс, а найбільшої шкоди негода завдала відвідувачам зоопарку та його мешканцям, повідомляє ABC News.

Близько третьої години пополудні розпочався шторм з опадами, що застав у зоопарку бльзько 3600 відвідувачів – більшість людей встигла знайти укриття, але 14 осіб усе ж вядчули на собі силу природи. Вісім людей пізніше відправили до лікарні. Зоопарк повідомив, що градом вбило двох птахів. Також більше 400 автомобілів, що знаходились на паркінгу зоопарка, були пошкоджені велетеньськими градинами.

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