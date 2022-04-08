Греція скасувала необхідність дозволів на всі вантажні автомобільні перевезення

Греція дозволила українським перевізникам здійснювати усі двосторонні та транзитні вантажні автомобільні перевезення без дозволів територією своєї країни. Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Зазначається, що таке нововведення діятиме до 30 червня 2022 року.

Нагадуємо: три з чотирьох країн ЄС, з якими Україна має спільний кордон - Румунія, Угорщина та Словаччина - вже скасували дозвільну систему для транзитних та двосторонніх перевезень.