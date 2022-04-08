Греция отменила необходимость разрешений на все грузовые автомобильные перевозки

Греция разрешила украинским перевозчикам осуществлять все двусторонние и транзитные грузовые автомобильные перевозки без разрешений по территории своей страны. Об этом говорится на Правительственном портале.

Читайте также: Компанию Glusco Energy SA приобрел бизнесмен из Греции

Отмечается, что такое нововведение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напоминаем: три из четырех стран ЕС, с которыми Украина имеет общую границу – Румыния, Венгрия и Словакия – уже отменили разрешительную систему для транзитных и двусторонних перевозок.