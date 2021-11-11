Грінпіс Німеччини подає до суду на Volkswagen через те, що автовиробник забруднює планету.

Екологічна активістка Клара Майєр і керівники німецького Greenpeace подали до суду на Volkswagen звинувативши автовиробника в тому, що він не вніс свій вклад у боротьбу зі зміною клімату.

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Позивачі дали Volkswagen вісім тижнів на розгляд своїх вимог, які включали припинення виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2030 року та зменшення викидів вуглецю щонайменше на 65% від рівня 2018 року.

"Volkswagen виступає за захист клімату та декарбонізацію транспортного сектору, але він не може самостійно впоратися з цією проблемою", – сказав представник автовиробника у коментарі Reuters. "Завдання розробити відповідні заходи належить парламенту. Цивільні судові спори через позови проти виокремлених компаній не є ефективним способом вплинути на ситуацію".

Подібний позов був поданий наприкінці вересня керівниками німецької екологічної організації Deutsche Umwelthilfe проти BMW і Daimler, коли обидві компанії також відхилили вимоги екоактивістів припинити виробництво автомобілів на викопному паливі до 2030 року і обмежити викиди CO2 до цього.

Позови ґрунтуються на двох попередніх випадках, пов’язаних із кліматом: рішення Німеччини в травні 2020 року про те, що країна не змогла захистити майбутнє покоління від наслідків зміни клімату, і рішення Нідерландів того ж місяця, яке наказує нафтовій компанії Shell зменшити викиди.