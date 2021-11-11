Гринпис Германии подает в суд на Volkswagen из-за того, что автопроизводитель загрязняет планету.

Экологическая активистка Клара Майер и руководители немецкого Greenpeace подали в суд на Volkswagen, обвинив автопроизводителя в том, что он не внес свой вклад в борьбу с изменением климата.

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Истцы дали Volkswagen восемь недель на рассмотрение своих требований, которые включали прекращение производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года и уменьшение выбросов углерода по меньшей мере на 65% от уровня 2018 года.

"Volkswagen выступает за защиту климата и декарбонизацию транспортного сектора, но он не может самостоятельно справиться с этой проблемой", – сказал представитель автопроизводителя в комментарии Reuters. "Задача разработать соответствующие меры принадлежит парламенту. Гражданские судебные споры из-за исков против выделенных компаний не являются эффективным способом повлиять на ситуацию".

Подобный иск был подан в конце сентября руководителями немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против BMW и Daimler, когда обе компании также отклонили требования экоактивистов прекратить производство автомобилей на ископаемом топливе к 2030 году и ограничить выбросы CO2 до этого.

Иски основаны на двух предыдущих случаях, связанных с климатом: решение Германии в мае 2020 года о том, что страна не смогла защитить будущее поколение от последствий изменения климата, и решение Нидерландов в том же месяце, которое предписывает нефтяной компании Shell уменьшить выбросы.