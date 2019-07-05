"Укравтодор" і Міністерство інфраструктури України підготували програму по відновленню місцевих доріг, яку ще має розглянути і затвердити Кабінет міністрів. Про це на засіданні уряду в п'ятницю, 5 липня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми прийняли рішення створити ще одну програму, програму відновлення доріг, де люди кожен день ними користуються. Для того, щоб ми об'єднали районні центри, обласні центри. І для цього нам потрібно дуже чітке фінансування і чітка програма. Таку програму підготував" Укравтодор " і Міністерство інфраструктури ", - розповів Гройсман.

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"І фактично з наступного року ми будемо продовжувати будувати дороги між обласними центрами і підемо на рівень нижче, де ми будемо будувати дороги між районними центрами. Будемо будувати їх, використовуючи різні технології, але капітально ремонтувати і будувати там, де їх сьогодні немає", - зазначив Гройсман.