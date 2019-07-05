"Укравтодор" и Министерство инфраструктуры Украины подготовили программу по восстановлению местных дорог, которую еще предстоит рассмотреть и утвердить Кабинету министров. Об этом на заседании правительства в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы приняли решение создать еще одну программу, программу восстановления дорог, где люди каждый день ими пользуются. Для того, чтобы мы объединили районные центры, областные центры. И для этого нам нужно очень четкое финансирование и четкая программа. Такую программу подготовил "Укравтодор" и Министерство инфраструктуры", – рассказал Гройсман.

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"И фактически со следующего года мы будем продолжать строить дороги между областными центрами и пойдем на уровень ниже, где мы будем строить дороги между районными центрами. Будем строить их, используя различные технологии, но капитально ремонтировать и строить там, где их сегодня нет", – отметил Гройсман.