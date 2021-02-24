Прокурор каже, що чоловік працював і шпигував у кількох компаніях.

Поліція Швеції затримала 47-річного чоловіка, якого підозрюють у передачі інформації російському дипломату, заявила в понеділок шведська прокуратура.

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У заяві прокурора зазначено, що чоловік, особа якого не розголошується, працював консультантом у кількох шведських компаніях, де незаконно отримував та продавав інформацію, піддаючи ризику безпеку країни. Речник шведської прокуратури заявив, що чоловік є громадянином Швеції.

“Працюючи консультантом на своїх колишніх робочих місцях, я стверджую, що він отримував матеріали з метою надання інформації іноземній державі, в даному випадку Росії”, – заявив прокурор Матс Люнгквіст. “Чоловік був затриманий під час зустрічі з російським дипломатом, де він щойно отримав від дипломата 27 800 шведських крон (93 513 гривень)”.

У звинуваченнях йдеться про злив інформації від автовиробника Volvo Cars та виробника вантажівок Scania. Представник Scania підтвердив, що чоловік працював консультантом у фірмі, тоді як у Volvo Cars коментувати ситуацію відмовились.

Влада заявила, що чоловік переносив матеріали з комп'ютерів на картки пам'яті, а також фотографував екран свого робочого комп'ютера, додавши, що за данним злочином чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.