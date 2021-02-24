Прокурор говорит, что мужчина работал и шпионил в нескольких компаниях.

Полиция Швеции задержала 47-летнего мужчину, которого подозревают в передаче информации российскому дипломату, заявила в понедельник шведская прокуратура.

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В заявлении прокурора указано, что мужчина, личность которого не разглашается, работал консультантом в нескольких шведских компаниях, где незаконно получал и продавал информацию, подвергая риску безопасность страны. Представитель шведской прокуратуры заявил, что мужчина является гражданином Швеции.

“Работая консультантом на своих прежних рабочих местах, я утверждаю, что он получал материалы с целью предоставления информации иностранному государству, в данном случае России”, – заявил прокурор Матс Люнгквист. “Мужчина был задержан во время встречи с российским дипломатом, где он только что получил от дипломата 27 800 шведских крон (93 513 гривен)”.

В обвинениях говорится о сливе информации от автопроизводителя Volvo Cars и производителя грузовиков Scania. Представитель Scania подтвердил, что мужчина работал консультантом в фирме, тогда как в Volvo Cars комментировать ситуацию отказались.

Власть заявила, что мужчина переносил материалы с компьютеров на карты памяти, а также фотографировал экран своего рабочего компьютера, добавив, что по данному преступлению мужчине грозит до шести лет лишения свободы.